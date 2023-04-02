Російські війська змінюють тактику бомбардувань на півдні України — ОК «Південь»

БОМБИ ПО МИРНОМУ НАСЕЛЕННЮ

Росіяни все частіше стали використовувати авіацію на південному напрямку. Зокрема, йдеться про винищувачі Су-35.

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Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила очільниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що російські літаки тримаються на межі зони ураження українських засобів ППО і звідти бомбардують міста.

«В цьому і полягає тактика – вони, зберігаючи свої винищувачі, підпускають їх до зони ураження нашої протиповітряної оборони, і використовують ці бомби проти мирного населення. Це спосіб тероризму, який вони зараз взяли за основу, оскільки наша вогнева робота по зачищенню смуги у 30 км, де їм все важче знаходити вогневі позиції, з яких атакувати правобережну Херсонщину – має результат. І саме тому вони переключилися зараз на авіаційну компоненту», — пояснила Гуменюк.

Крім того, додала вона, нині у Чорному морі перебуває 10 російських кораблів, серед яких 3 ракетоносії. Сумарний залп цих суден може скласти до 20 ракет.