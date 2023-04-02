РФ атакувала 16 населених пунктів Запоріжжя, 60 обстрілів Херсонщини за останню добу

РОСІЙСЬКІ ОБСТРІЛИ

За останню добу війська РФ 60 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий, поранені серед мирного населення. Також в результаті обстрілів 16 населених пунктів Запоріжжя зазнали руйнувань 11 житлових будинків

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Зокрема сам Херсон було обстріляно 6 разів, 26 снарядів влучили в багатоквартирні, а також приватні будинки,

Загалом під час атак на Херсонщину було випущено 290 снарядів. Станом на 9 ранку відомо про двох поранених цивільних.

Росіяни продовжують обстрілювати прифронтові міста Донецької та Луганської областей, На Бахмутському та Авдіївському напрямках ЗСУ відбили 25 та 20 атак РФ відповідно.