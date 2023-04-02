Священнослужителі УПЦ (МП) побили українського військового в храмі

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

В неділю 2 квітня соцмережами поширилося відео на якому представники УПЦ (МП) накинулися на чоловіка в камуфляжній формі, зграєю притиснули його до стіни і били його кулаками. Окрім самих священнослужителів акт побиття вчиняли й чоловіки вдягнені в цивільний одяг. Інцидент стався в одному з соборів Хмельницького.

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Постраждалим на якого накинулися представники УПЦ МП виявився військовий ЗСУ Артур Ананьєв, який з початком повномасштабного вторгнення РФ до України пішов служити до 19 стрілецького батальйону. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик

За словами депутата, конфлікт виник через питання військового під час літургії про те, скільки ще людей повинно загинути, щоб люди перестали ходити до храму Московського патріархату.

Та коли приїхали поліцейські, то вони затримали... самого Артура. Військовослужбовцю інкримінують дрібне хуліганство.

Речниця Управління поліції в Хмельницькій області вікторія Тимощук даючи коментар місцевому медіа зазначила, що за інформацією поліції, саме 26-річний Артур розпочав конфлікт:

«Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу «Євангелія», вчинив словесний конфлікт відносно священика, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП, – коментують в патрульній поліції», — зазначила Тимощук.

На позачерговій сесії хмельницької міськради мер міста Олександр Симчишин заявив, що влада збирається заборонити користування УПЦ МП усіма земельними ділянками громади:

"Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені", – додав мер.

Віктор Бурлик анонсував мітинг біля церкви в якій побили військового але станом на 17:00 вже відомо про не менш як 50 людей, що прийшли до церкви задля висловлення протесту. Місцеве видання передає, що люди хочуть почути пояснення, чому представники УПЦ (МП) побили військового.