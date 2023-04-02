У Фінляндії тривають парламентські вибори, йде напружена боротьба

ВИБОРИ У ФІНЛЯНДІЇ

Голосування розпочалося о 9:00 за місцевим часом. Вже 1 700 000 громадян Фінляндії проголосували на дострокових виборах, а це 40% виборців, абсолютний рекорд для держави. згідно з попередніми результатами жодна з трьох основних партій країни не має суттєвої переваги.

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Вважається, що жодна партія не має вирішальної переваги, і вибори, ймовірно, супроводжуватимуться тривалими коаліційними переговорами, хоча яка б партія не перемогла в цю неділю, вона першою спробує сформувати уряд.

37-річну Марін шанувальники в усьому світі сприймають як взірець для прогресивних нових лідерів у тисячоліттях, і вона залишається дуже популярною серед багатьох фінів, особливо молодих поміркованих, але вона викликала ворожнечу у деяких консерваторів через щедрі витрати на пенсії та освіту, які вони вважають безвідповідальними, повідомляє Рейтерз

Опитування громадської думки показують, що Соціал-демократи — партія чинної прем'єр-міністерки Санни Марін — найбільша партія з коаліцією в попередньому скликанні. Наразі партія веде боротьбу з правою Національною коаліційною партією та націоналістичною Партією фінів, причому всі три виграють близько 18,7-19,8% голосів, а тому роблять ставку на менші партії для формування уряду.

Санна Марін вітає виборців на агітаційному мітингу соціал-демократів за день до парламентських виборів REUTERS - STAFF

«Праві пропонують альтернативу, яка робить життя нещасним для всіх нас, скорочує послуги, скорочує засоби до існування для найбідніших», — заявила Марін своїм прихильникам у суботу., — «У нас є можливість вибрати кращу альтернативу».

Лідерка партії «Істинні фіни» Рійкка Пурра звинувачує Марін у підриві економічної стабільності Фінляндії в той час, коли енергетична криза в Європі, викликана війною Росії в Україні, сильно вдарила по країні, а вартість життя зросла. Вона закликає до жорсткої економії, але її головна мета – скоротити т«шкідливу» імміграцію з країн, що розвиваються за межами Європейського Союзу.

Виборча комісія via REUTERS - LEHTIKUVA

Соціал-демократи ж вважають, що економічне зростання допоможе стримати зростання державного боргу, і що, якщо скарбниця потребує збалансування, краще розглядати підвищення податків, а не скорочення витрат.

Економіка Фінляндії, країни з населенням 5,5 мільйона осіб, пережила пандемію краще, ніж економіка більшості європейських країн, але минулого року зростання сповільнилося до 1,9%, і очікується, що цього року країна перейде в легку рецесію, а інфляція досягла піку в 9,1%. у грудні.