У Ізраїлі з новою силою розгорілися протести проти судової реформи
Опубліковано:
Наймасовіші протестні акції відбулися минулої ночі у Тель-Авіві та Єрусалимі. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці попри те, що цього тижня прем'єр-міністр, який перебуває в опозиції, призупинив дію закону, щоб вимагати його повного скасування.
У Тель-Авіві протестувальники перекрили шосе Аялон, одну з головних магістралей міста. Але пізніше їх відтіснили, поліція використала проти мітингарів водомети, кількох людей затримали.
Крім того, ізраїльтяни також протестували біля резиденції президента в Єрусалимі. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ на мітинги по всій країні вийшли щонайменше 150 тисяч людей.
У той сами й час Нетаньяху запевняє, що реформи необхідні для збалансування гілок влади. Його партія "Лікуд" та ультраправі політичні союзники закликають своїх прихильників до контрдемонстрацій.