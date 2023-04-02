У Ізраїлі з новою силою розгорілися протести проти судової реформи

НАРОДНИЙ СПРОТИВ

Наймасовіші протестні акції відбулися минулої ночі у Тель-Авіві та Єрусалимі. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці попри те, що цього тижня прем'єр-міністр, який перебуває в опозиції, призупинив дію закону, щоб вимагати його повного скасування.

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У Тель-Авіві протестувальники перекрили шосе Аялон, одну з головних магістралей міста. Але пізніше їх відтіснили, поліція використала проти мітингарів водомети, кількох людей затримали.

Поліція затримала протестувальника, який брав участь у блокуванні головної автомагістралі AP - Ohad Zwigenberg

Крім того, ізраїльтяни також протестували біля резиденції президента в Єрусалимі. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ на мітинги по всій країні вийшли щонайменше 150 тисяч людей.

01:25 Протести в Ізраїлі AP - Ohad Zwigenberg

Вони виступають проти судової реформи, яка, на їх думку, призведе до розширення повноважень правлячої коаліції у призначенні суддів, в тому числі до Верховного суду. Критики реформи вбачають у цьому загрозу незалежності суду і спробу правового перевороту.

У той сами й час Нетаньяху запевняє, що реформи необхідні для збалансування гілок влади. Його партія "Лікуд" та ультраправі політичні союзники закликають своїх прихильників до контрдемонстрацій.