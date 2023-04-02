Через провали на фронті Путін може знову змінити військове командування — ISW

СТРАТЕГІЯ РФ

Президент Росії Володимир Путін (другий праворуч), міністр оборони РФ Сергій Шойгу (ліворуч) і начальник Генштабу Валерій Герасимов (другий ліворуч) слухають командувача Повітряно-космічними силами Росії Сергія Суровкіна (праворуч) під час відвідування виставки у штабі російських військ. 30 січня 2018 р.

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що кремлівський лідер може піти на такий крок через те, що провалився «великий» зимовий наступ. Як зазначають, Путін ставив своїм генералам завдання до кінця зими вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

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Таких висновків аналітики ISW дійшли, спираючись на обговорення можливих змін військового командування у російському інформпросторі.

«Дедалі більші російські припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ», — пишуть у звіті.

Крім того, покликаючись на інформацію, опубліковану російськими військкорами, Інститут вивчення війни зазначає, що Міноборони РФ відкликало з відпустки командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського. За непідтвердженою інформацією, його у січні 2023 замінили на генерал-лейтенанта Олега Макаревича.

«Російські військові блогери стверджували, що Теплінський негайно вилетів до штабу російського об’єднаного угруповання в Ростові-на-Дону Краснодарського краю, щоб перебрати командування ПДВ, і що він уже планує майбутні операції», — зазначають аналітики.

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