Аби протистояти Китаю: США розмістять свої війська ще на чотирьох базах на Філіппінах

Азійсько-Тихоокеанський регіон

Одна з них знаходиться поблизу спірного Південно-Китайського моря, інша — в 400 км від Тайваню. Ще двома місцями дислокації американських військових стануть аеропорт та військовий табір на півночі країни.

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Про це повідомляє AFP.

США та Філіппіни у лютому цього року домовилися розширити оборонну співпрацю на тлі загрози Китаю щодо Тайваню та будівництва Пекіном баз у Південно-Китайському морі.

Це стало розширенням угоди EDCA, укладеній ще у 2014. Згідно з нею, американським військам надано доступ до п’яти баз на Філіппінах.

У 2023 кількість таких баз було вирішено збільшити до дев’яти. Місце розташування чотирьох додаткових баз в Управління комунікацій президента Філіппін підтвердили лише сьогодні, 3 квітня.

Угода дозволяє американським військовим чергувати бази, а також зберігати на них оборонне обладнання та припаси.

Ці бази також будуть використовуватися для гуманітарних операцій та надання допомоги під час катастроф.