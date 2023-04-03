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Австралійський виробник постачатиме в Україну системи дистанційного озброєння

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Австралійський виробник постачатиме в Україну системи дистанційного озброєння
Австралійський виробник постачатиме в Україну системи дистанційного озброєння © EOS
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Компанія «Electro Optic Systems» (EOS) уклала контракт з українським підприємством «СпецТехноЕкспорт» («STE») вартістю $80 млн США. 

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Про це йдеться на офіційному сайті компанії. 

Протягом 2023 і 2024 року, австралійський виробник направить в Україну до ста своїх RWS, включно з запчастинами та супутніми послугами. 

Контракт також передбачає проведення демонстраційних випробувань протягом найближчих тижнів.  

Системи RWS виробляються в Австралії. У компанії зазначають, що будуть спиратися на мережу підтримки та ланцюжок постачання, що складається з понад ста постачальників, розташованих по всій Австралії та інших постачальників у всьому світі. 

Такі системи дистанційного озброєння використовують військові служби в Австралії, Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. 

Перевага RWS полягає в тому, що ці системи можна інтегрувати в різні транспортні засоби та платформи, а також використовувати для широкого діапазону профілів місій. Це забезпечить повну готовність зброї, оскільки екіпаж керує системою, перебуваючи під захистом у машині.  

«EOS пишається тим, що підтримує Збройні сили України та народ України, надаючи країні рятівну функцію своєї системи дистанційного озброєння. Це сприятиме її критичним потребам у сфері безпеки та оборони», — наголосив керівник компанії Андреас Швер. 

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