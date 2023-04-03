Вибори в Болгарії: підраховано 93% протоколів, проросійська партія ввійшла в першу трійку

позачергові вибори до парламенту

У двійку лідерів виходять дві політичні сили – блок колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова ГЄРБ та об’єднання проєвропейських партій «Продовжуємо зміни» та «Демократична Болгарія». Різниця між ними зменшилася до 1,5%.

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Про це повідомляє видання Dnevnik.

За ГЄРБ проголосували 620 522 особи, у той час, як коаліція набрала трішки менше голосів – 585 189 осіб.

На третьому місці з 14,39% голосів підтримки опиняється політична сила «Відродження». Далі йде MRF (Демократична партія соціалістів) з 12,96%, що в абсолютній кількості становить 303 843 голоси.

Болгарська соціалістична партія знаходиться на п'ятому місці з 8,95%, або 209 867 голосами. «Є такий народ» трохи вище бар'єру для проходження в парламент – 4,16%.

Як пише Euroactiv, зростання проросійської та антиєвропейської партії «Відродження» є тривожним знаком. Адже може зіграти вирішальну роль у переконанні прозахідних партій сформувати коаліцію.

«Результати цих виборів підтверджують те, що ми знали давно – наше суспільство дуже розділене, що є серйозною проблемою. Але це також можливість почати зміцнювати розриви в суспільстві», – прокоментував після оголошення перших результатів Христо Іванов, один із лідерів коаліції «Продовження змін – Демократична Болгарія».

Нагадаємо, це вже п'яте за останні два роки голосування. Україна особливо зацікавлена в результатах, адже саме від них залежить подальша доля нехай і таємної, але надзвичайно цінної допомоги для оборони від російських військ, вважає дослідник Румунського центру російських досліджень у Бухаресті Лаурентіу Плешка.