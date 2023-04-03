Винним себе не визнає — експрезидента Косова судять у Гаазі

Міжнародний процес

Хашима Тачі підозрюють у злочинах проти людяності.

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Міжнародний процес розпочався зі вступних заяв прокурорів, пише Reuters. Слухання йтимуть три дні.

Колишнього лідера Косова звинувачують у переслідуваннях, вбивствах, тортурах і насильницьких зникненнях людей, пов'язаних з повстанням 1998-99 років, яке згодом принесло Косову незалежність від Сербії. Спеціальний суд вважає Тачі відповідальним за майже 100 вбивств мирних жителів.

Невдовзі після початку слухань у суді він та троє інших обвинувачених, близькі соратники Тачі в партизанській Армії визволення Косова та згодом — у політиці, заявили про свою невинуватість.

«Я розумію звинувачення і я повністю не винен», — оголосив Тачі в суді.

Під стінами суду зібралися сотні прихильників експрезидента республіки з плакатами і транспарантами.

Хашим Тачі – колишній політичний командир Армії визволення Косова, яка брала участь у війні проти Сербії. По завершенні воєнних дій Тачі пішов у політику. У 2008 році він став прем’єр-міністром, а 2016-му — президентом республіки.

Після оголошення обвинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.