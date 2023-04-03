Вручати повістки через месенджери неможливо – Федоров

серйозне політичне бачення

Хоч це і серйозне політичне бачення, проте в цьому році його не зможуть здійснити, як мінімум, через технічні причини.

Реклама Читати продовження

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров в інтерв’ю виданню Liga.net.

Нещодавно член оборонного комітету Ради Федір Веніславський в ефірі телемарафону сказав, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Вайбері чи Телеграмі. Мовляв, є технічні інструменти переконатись, що особа прочитала повідомлення, і це означатиме, що вона ознайомилася з повісткою.

«Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови», – прокоментував заяву депутата глава Мінцифри.