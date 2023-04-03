Безпекова конференція

У Бухаресті пройде конференція з безпеки в Чорноморському регіоні

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Прапори України та Румунії
Прапори України та Румунії © AP
Автор тексту: Оксана Вітер

Захід Україна та Румунія проведуть спільно. Конференція пройде 12-13 квітня. 

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Проведення конференції ініціювали у Києві. Про майбутній захід повідомили у Міністерстві закордонних справ  України. У МЗС зазначили, що військова агресія Росії проти України зруйнувала систему безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Конференція ж має допомогти знайти інструменти для того, щоб збудувати нову систему безпеки та  забезпечити «можливості сталого розвитку всім мирним країнам регіону». 

«Захід відбудеться в межах діяльності Міжнародної Кримської платформи – механізму, що спрямований на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки», — розповіли в МЗС.

Також на заході обговорять цифрову безпеку у регіоні та можливості протистояння російським інформаційним атакам. 

 

Сьогодні до Румунії прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час візиту президент Румунії Клаус Йоганніс закликав НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі. Він також наголосив на важливості підтримки стабільності та стійкості Молдови. 

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