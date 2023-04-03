Гурт «Скорпіонс» виступить у центрі Києва після завершення війни

солідарність з україною

Мирний концерт відбудеться на Майдані Незалежності в столиці. А стосовно майбутніх виступів у Росії в музикантів є великі сумніви.

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Про це пише Berliner Kurier з покликанням на вокаліста Клауса Майне.

В інтерв’ю музикант повідомив, що на фоні війни Росії проти України гурт змінив текст світового хіта «Wind Of Change» («Вітер змін»). Тепер п’ятихвилинна пісня не романтизує РФ, а демонструє солідарність з Києвом.

Речення «Я йду за Москвою вниз до парку Горького» замінено на слова «Тепер слухай моє серце, там написано Україна», зазначає вокаліст.

У липні минулого року на концерті в Тель-Авіві учасник гурту «Скорпіонс» підняв український прапор, а позаду нього сцена світилась синьо-жовтими кольорами.