Данія та Норвегія передадуть Україні 8000 снарядів

Боєприпаси постачатимуть разом з установками CAESAR.

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Данія та Норвегія уклали угоду про постачання 8 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони Данії. Боєприпаси нададуть в рамках загальноєвропейської ініціативи про постачання Києву мільйона снарядів.

«Українці, як і раніше, гостро потребують боєприпасів для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія займається підготовкою різної військової допомоги. Наша співпраця з Норвегією — важливий приклад», — зазначив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Боєприпаси, передача яких передбачена угодою, можуть бути використані у датських артилерійських гарматах CAESAR. Рішення про передачу САУ Україні парламент Данії ухвалив на початку року. Установки та снаряди будуть передані разом, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у березні було прийнято рішення про постачання мільйона боєприпасів для України. Київ має отримати снаряди протягом наступних 12 місяців.