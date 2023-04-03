Данія та Норвегія передадуть Україні 8000 снарядів

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155-мм снаряди на виробництві
155-мм снаряди на виробництві © REUTERS/Brendan McDermid
Автор тексту: Оксана Вітер

Боєприпаси постачатимуть разом з установками CAESAR. 

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Данія та Норвегія уклали угоду про постачання 8 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони Данії. Боєприпаси нададуть в рамках загальноєвропейської ініціативи про постачання Києву мільйона снарядів. 

«Українці, як і раніше, гостро потребують боєприпасів для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія займається підготовкою різної військової допомоги. Наша співпраця з Норвегією — важливий приклад», — зазначив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Боєприпаси, передача яких передбачена угодою, можуть бути використані у датських артилерійських гарматах CAESAR. Рішення про передачу САУ Україні парламент Данії ухвалив на початку року. Установки та снаряди будуть передані разом, йдеться у повідомленні. 

 

Нагадаємо, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у березні було прийнято рішення про постачання мільйона боєприпасів для України. Київ має отримати снаряди протягом наступних 12 місяців. 

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