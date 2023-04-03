Дати надію на відбудову України — віцеканцлер Німеччини Габек приїхав до Києва

Високий візит

Київ – Роберт Габек є також і міністром економіки ФРН. Він прибув до столиці у супроводі делегації бізнесменів.

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Роберт Габек прибув до Києва сьогодні вранці, пише DW. Це його перша поїздка в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Візит присвятять відновленню України та співпраці Києва з Берліном у енергетичному секторі.

Як заявив Габек, мета візиту — «дати Україні надію» на те, що її відбудують після війни. Віцеканцлер також зауважив, що інвестиційні рішення «вже ухвалені або мають бути ухвалені».

З Робертом Габеком прибув і президент Федерації німецької промисловості Зігфрід Руссвурм. За його словами, так вони сигналізують українцям, що «німецька промисловість також з ними».

Він підкреслив, що багато німецьких компаній, як і раніше, працюють в Україні, і важливо розуміти їхні проблеми та зосередитися на відновленні країни.

«І це нарощування починається зараз, а не після мирної угоди», — зазначив Зігфрід Руссвурм.

У жовтні минулого року, під час п'ятого німецько-українського бізнес-форуму, Роберт Габек називав Україну преміумпартнером. Тоді ж канцлер ФРН Олаф Шольц проголосив про початок німецько-українського економічного партнерства. Він зазначив, що на українському ринку діють близько двох тисяч німецьких фірм і деякі з них розширюють свій бізнес навіть під час війни.

За оцінками Світового банку, Україні на повоєнне відновлення необхідно щонайменше $411 млрд — ця сума у 2,6 рази перевищує ВВП держави за 2022 рік.