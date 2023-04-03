Зеленський передав відзнаку «Місто-герой» Чернігову

Почесна відзнака

Президент України відвідав область з нагоди річниці деокупації.

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Володимир Зеленський вручив знак «Місто – герой України» начальнику Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському.

«Для мене честь — бути сьогодні тут, відзначити боротьбу міста Чернігова, героїзм області загалом. І я хотів би почати нагородження з передачі Чернігову відзнаки міста-героя, міста героїв. Хочу подякувати всім вам, хто наближає нашу перемогу», — зазначив глава держави.

Також президент вручив нагороди військовослужбовцям та цивільним, які проявили героїзм під час оборони та звільнення Чернігівської області від російської окупації.

«Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну. Це була принципова зміна ставлення до нашої держави, до нас усіх – українців. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну. Підтверджена діями наших воїнів і втечею окупанта», — сказав Зеленський.

Вручення нагород президентом України у Чернігові © ОП

Вручення нагород президентом України у Чернігові © ОП

Зеленський вирушив із візитом до Чернігівської області в річницю відступу росіян із півночі України. У селі Ягідне, яке майже місяць було в окупації, він зустрівся з місцевими жителями. Разом із президентом у Ягідному побували віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який уранці приїхав в Україну, а також Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

31 березня повідомлялося, що Зеленський вручив Бучі відзнаку «Місто-герой».