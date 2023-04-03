майбутня зустріч лідерів

Зеленський приїде з офіційним візитом до Польщі 5 квітня

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Зеленський приїде з офіційним візитом до Польщі 5 квітня
Зеленський приїде з офіційним візитом до Польщі 5 квітня © KPRP
Автор тексту: Олександра Стара

Президент України виступить на Замковій площі у центрі Варшави.

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Про візит українського лідера повідомила пресслужба канцелярії польського президента Анджея Дуди. 

«Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас», — повідомив заступник міністра закордонних справ Марчин Пшидач.

Про майбутній візит Володимира Зеленського нещодавно повідомляв  заступник міністра іноземних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю Wnet.fm.

За словами посадовця, переговори під час візиту присвятять координації відбудови України. Мова піде про механізм фінансування, аналогічний плану Маршалла, щоб допомогти Україні плавно відновитись після війни.

Востаннє двоє лідерів зустрічалися в лютому в польському Жешуві.Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті, а також необхідність подальших спільних дій військової підтримки.

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