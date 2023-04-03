ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула щонайменше 501 дитина — ЮНІСЕФ

Опубліковано:

Зруйнована будівля, Ірпінь / ілюстративне фото
Зруйнована будівля, Ірпінь / ілюстративне фото © AP - Thibault Camus
Автор тексту: Тетяна Цуркану

В ЮНІСЕФ наголошують, що це лише підтверджена ООН цифра. Справжня кількість, ймовірно, набагато вища.

Реклама

Майже тисячу дітей було травмовано. 

«Діти та родини в Україні платять найдорожчу ціну за цю жорстоку війну», — зазначила виконавча директорка Дитячого фонду ЮНІСЕФ ООН Кетрін Рассел. 

За оцінками ООН, станом на 3 квітня 2023 року, в Україні з 24 лютого 2022 року було вбито 8 451 цивільну особу. Поранено — 14 156.  У звіті вказано, що справжні цифри, ймовірно, набагато вище. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: