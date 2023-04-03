З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула щонайменше 501 дитина — ЮНІСЕФ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

В ЮНІСЕФ наголошують, що це лише підтверджена ООН цифра. Справжня кількість, ймовірно, набагато вища.

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Майже тисячу дітей було травмовано.

«Діти та родини в Україні платять найдорожчу ціну за цю жорстоку війну», — зазначила виконавча директорка Дитячого фонду ЮНІСЕФ ООН Кетрін Рассел.

War is always the worst enemy of children, whether in Ukraine, or countless other conflicts around the world.



Every child, no matter where they live, deserves to grow up in a peaceful environment.



No child should experience a childhood scarred by violence and fear. pic.twitter.com/TWrZMhLyNw — Catherine Russell (@unicefchief) April 3, 2023

За оцінками ООН, станом на 3 квітня 2023 року, в Україні з 24 лютого 2022 року було вбито 8 451 цивільну особу. Поранено — 14 156. У звіті вказано, що справжні цифри, ймовірно, набагато вище.