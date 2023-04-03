З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула щонайменше 501 дитина — ЮНІСЕФ
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В ЮНІСЕФ наголошують, що це лише підтверджена ООН цифра. Справжня кількість, ймовірно, набагато вища.
Майже тисячу дітей було травмовано.
«Діти та родини в Україні платять найдорожчу ціну за цю жорстоку війну», — зазначила виконавча директорка Дитячого фонду ЮНІСЕФ ООН Кетрін Рассел.
War is always the worst enemy of children, whether in Ukraine, or countless other conflicts around the world.— Catherine Russell (@unicefchief) April 3, 2023
Every child, no matter where they live, deserves to grow up in a peaceful environment.
No child should experience a childhood scarred by violence and fear. pic.twitter.com/TWrZMhLyNw
За оцінками ООН, станом на 3 квітня 2023 року, в Україні з 24 лютого 2022 року було вбито 8 451 цивільну особу. Поранено — 14 156. У звіті вказано, що справжні цифри, ймовірно, набагато вище.