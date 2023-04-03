З російського полону повернулося 12 українців. П’ятеро — важкопоранені

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ

Серед них десять військових та двоє цивільних.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Оборонців захопили в полон у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Повернутих цивільних росіяни тримали у заручниках. Їх захопили у полон у селі Липці на Харківщині та Маріуполі.

►Читайте також: Військовий каже «Прощайтесь»: Росія утримує в полоні тисячі цивільних українців

У штабі зазначають, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними, що відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість РФ відпустила лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані нею міжнародні конвенції.

«Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивні кадри повернення дванадцяти українців додому показали і в Службі безпеці України.

З початку повномасштабної війни з полону було звільнено 2005 українців.

►Читайте також: Як почули «Слава Україні!», у всіх котилися сльози: захисник Зміїного про російський полон