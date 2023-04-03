На парламентських виборах партія прем’єр-міністерки Фінляндії поступилася опозиції

результати виборів до парламенту

І посіла третє місце. Відтепер політична сила Санни Марін матиме 43 мандати.

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Про це повідомляє Yle.

Перше місце виборола Національна опозиційна коаліція на чолі з Петтері Орпо – прдеставники опозиції отримали 48 місць у парламенті. Трохи менше – 46 мандатів – матимуть ультраправі «Справжні фіни», які з 20,1% голосів посіли друге місце на виборах.

«Демократія сказала своє слово», – прокоментувала свою поразку Санна Марін.

Серед фінських народних обранців у парламенті буде лише одна російськомовна депутатка – Марія Гузеніна від Соціал-демократичної партії. Мати Гузеніної – росіянка, проте сама політикиня народилася і виросла в Гельсінкі.

Загалом половина російськомовних кандидатів, які балотувалися на виборах, не набрала навіть сотні голосів.