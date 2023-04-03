перемога кандидата від проросійських сил

Новий президент Чорногорії – Яков Мілатович

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Новий президент Чорногорії – Яков Мілатович
Новий президент Чорногорії – Яков Мілатович © MARKO DJURICA / Reuters
Автор тексту: Олександра Стара

Це попередні результати виборів, які відбулись вчора в країні. Обійти чинного президента Чорногорії Міло Джукановича зміг кандидат від проросійських та просербських сил.  

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Хоча у перегони Мілатович вступав із гаслом «Європа зараз». 

Як повідомляє Радіо Свобода, свої голоси за нового президента віддали 60% виборців, а явка склала 70%. 

За словами місцевого політолога Мілоша Бешича, таким чином громадяни дали сигнал, що хочуть змін.

«Громадяни не чекатимуть 30 років на заміну наступного разу. Якщо він не виконає свою історичну роль, йому доведеться нести відповідальність за іншим сценарієм», цитує RTCG Бешича.

А от для України, за словами аналітикині Центру балканських досліджень Катерини Шимкевич, більш вигідною стала б перемога чинного президента Міло Джукановича.

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