Норвежці у Британії навчають українців використовувати сучасну стрілецьку зброю

Військові навчання

Тренування спрямовані на підвищення безпеки та спроможностей ЗСУ в бойових діях на передовій, акцентують у Генштабі.

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Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet навчають добровольців-початківців. Підготовка дає змогу опанувати базові бойові навички солдатам, які не мають жодного бойового досвіду або тільки мінімальний.

Бійців тренують вести вогонь зі стрілецької зброї та діяти в оборонному бою.

Навчання проходять під керівництвом Великої Британії, йдеться у повідомленні Генштабу. Також у підготовці українців-новобранців беруть участь і інші країни-союзниці.

Наприкінці лютого повідомлялося, що у Британії вже пройшли навчання понад 10 тисяч українських військових.