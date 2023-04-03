Норвежці у Британії навчають українців використовувати сучасну стрілецьку зброю
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Тренування спрямовані на підвищення безпеки та спроможностей ЗСУ в бойових діях на передовій, акцентують у Генштабі.
Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet навчають добровольців-початківців. Підготовка дає змогу опанувати базові бойові навички солдатам, які не мають жодного бойового досвіду або тільки мінімальний.
Бійців тренують вести вогонь зі стрілецької зброї та діяти в оборонному бою.
Навчання проходять під керівництвом Великої Британії, йдеться у повідомленні Генштабу. Також у підготовці українців-новобранців беруть участь і інші країни-союзниці.
Наприкінці лютого повідомлялося, що у Британії вже пройшли навчання понад 10 тисяч українських військових.