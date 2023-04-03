Військові навчання

Норвежці у Британії навчають українців використовувати сучасну стрілецьку зброю

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Навчання українських військових у Британії
Навчання українських військових у Британії © Генштаб ЗСУ
Автор тексту: Оксана Вітер

Тренування спрямовані на підвищення безпеки та спроможностей ЗСУ в бойових діях на передовій, акцентують у Генштабі. 

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Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet навчають добровольців-початківців. Підготовка дає змогу опанувати базові бойові навички солдатам, які не мають жодного бойового досвіду або тільки мінімальний. 

Бійців тренують вести вогонь зі стрілецької зброї та діяти в оборонному бою. 

Навчання проходять під керівництвом Великої Британії, йдеться у повідомленні Генштабу. Також у підготовці українців-новобранців беруть участь і інші країни-союзниці. 

 

Наприкінці лютого повідомлялося, що у Британії вже пройшли навчання понад 10 тисяч українських військових. 

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