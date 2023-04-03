Парижани проти електросамокатів: результати референдуму

Нові обмеження

За заборону прокату проголосували майже 90% мешканців міста.

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Голосування відбулося у неділю, пише Reuters. На дільницях вишикувалися довгі черги. Референдум не має обов’язкової сили, та за словами міської влади, рішення виконають. Самокати заборонять з 1 вересня.

Причиною проведення референдуму стала велика кількість ДТП за участю такого транспорту. Показники зростають третій рік поспіль. У Парижі минулого року постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули.

Прокат електричних самокатів працює у місті з 2018 року. Після скарг на їхнє хаотичне розміщення у 2020 році влада скоротила кількість фірм, які дають транспорт в оренду, до трьох. З ними уклали трирічні контракти.

Крім того, у місті встановили вимогу обмежити швидкість самокатів до 20 км/год та визначили спеціальні місця для паркування.

Оператори й самі запропонували додаткові правила для прокату. Наприклад, перевірку, чи досяг орендар 18-річного віку, фіксацію особи користувача та номерних знаків самокатів, а також дозвіл лише на одного пасажира.

Напередодні референдуму два оператори розіслали користувачам безкоштовні коди ваучерів, щоб заохотити їх проголосувати проти заборони.

Тим часом в уряді Франції вже підготували проєкт нових правил і вимог щодо користування електросамокатами, аби краще врегулювати галузь.

Міста по всьому світу посилюють правила щодо електросамокатів, обмежуючи кількість операторів, а також швидкість і місця для паркування.