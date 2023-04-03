Польські МіГ-29 вже в Україні

Поставка винищувачів

Передача першої партії винищувачів завершена.

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Про це повідомив керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач в ефірі RMF FM.

Чиновник наголосив на необхідності якнайшвидших поставок озброєнь Києву.

«Техніка повинна доходити в набагато більшій кількості і набагато швидше, щоб Україна могла дати відсіч Росії, тому що українці сьогодні воюють на фронті, захищаючи стабільність всіх нас», – підкреслив Пшидач.

У середині березня президент Польщі заявляв, що Варшава передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у повному робочому стані у найближчі дні. На зміну МіГ-29 прийдуть літаки FA-50 з Південної Кореї та винищувачі F-35: перші поставки очікуються наприкінці року

Зазначимо, післязавтра Зеленський приїде з офіційним візитом до Польщі.