Поліція Києва відкрила справу щодо недопущення комісії Мінкульту до Лаври

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Київ – Кримінальне провадження відкрито за статтею 179 ККУ (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь).

Реклама Читати продовження

Про це з покликанням на відділення поліції повідомляє Інтерфакс-Україна.

Справу відкрито за заявою комісії Міністерства культури.

Дізнавачі поліції Києва також повідомили про підозру священнослужителю Лаври за перешкоджання журналістській діяльності. 30 березня під час зйомки сюжету, представник духовенства вирвав в оператора Суспільного мікрофон та зламав кріплення на камері.

Перешкоджання журналістській діяльності © Поліція Києва

За це 41-річному священнослужителю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Cвященники УПЦ МП відмовляються їхати з Києво-Печерської лаври і проводять літургії.

►Читайте також: Молитви, погрози та судовий позов: як УПЦ (МП) намагається уникнути виселення з Лаври