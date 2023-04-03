ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Поліція Києва відкрила справу щодо недопущення комісії Мінкульту до Лаври

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Дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю Лаври за перешкоджання журналістській діяльності
Дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю Лаври за перешкоджання журналістській діяльності © Поліція Києва
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Київ – Кримінальне провадження відкрито за статтею 179 ККУ (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь). 

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Про це з покликанням на відділення поліції повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Справу відкрито за заявою комісії Міністерства культури.  

Дізнавачі поліції Києва також повідомили про підозру священнослужителю Лаври за перешкоджання журналістській діяльності. 30 березня під час зйомки сюжету, представник духовенства вирвав в оператора Суспільного мікрофон та зламав кріплення на камері. 

Перешкоджання журналістській діяльності
Перешкоджання журналістській діяльності © Поліція Києва

За це 41-річному священнослужителю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. 

Cвященники УПЦ МП відмовляються їхати з Києво-Печерської лаври і проводять літургії. 

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