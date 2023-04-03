БЕРЛІН—БУХАРЕСТ

Президент Румунії закликав НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі — Reuters

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Румунії Клаус Йоганніс
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Румунії Клаус Йоганніс © REUTERS
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Бухарест – Про це йшлося на зустрічі Клауса Йоганніса з Олафом Шольцем. Федеральний канцлер Німеччини наніс сьогодні візит до румунської столиці, аби підкреслити підтримку Заходу ключового союзника НАТО, що межує з Україною. 

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Йоганніс також наголосив на важливості підтримки стабільності та стійкості Молдови, передає Reuters.

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Ситуація в Молдові дуже ускладнена гібридними атаками з боку Росії. Основною складністю є велика кількість українських біженців і вплив війни в Україні на економіку Молдови, - зауважив румунський президент. 

Шольц, у свою чергу, повідомив, що Бухарест виконав усі умови задля приєднання до Шенгенської зони цього року. 

Бундесканцлер також високо оцінив зусилля Румунії у прийомі українських біженців. 

«Німеччина твердо стоїть на боці Румунії», — наголосив він. 

Візит Шольца до Бухареста відбувся на наступний день після того, як німецький концерн Rheinmetall оголосив про створення ремонтного центру техніки для України на півночі Румунії.  

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Німецький канцлер зазначив, що подібні технічні центри відкриються і в інших європейських країнах. 

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