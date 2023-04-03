Президент Румунії закликав НАТО збільшити свою присутність у Чорному морі — Reuters

БЕРЛІН—БУХАРЕСТ

Бухарест – Про це йшлося на зустрічі Клауса Йоганніса з Олафом Шольцем. Федеральний канцлер Німеччини наніс сьогодні візит до румунської столиці, аби підкреслити підтримку Заходу ключового союзника НАТО, що межує з Україною.

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Йоганніс також наголосив на важливості підтримки стабільності та стійкості Молдови, передає Reuters.

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Ситуація в Молдові дуже ускладнена гібридними атаками з боку Росії. Основною складністю є велика кількість українських біженців і вплив війни в Україні на економіку Молдови, - зауважив румунський президент.

Шольц, у свою чергу, повідомив, що Бухарест виконав усі умови задля приєднання до Шенгенської зони цього року.

Бундесканцлер також високо оцінив зусилля Румунії у прийомі українських біженців.

«Німеччина твердо стоїть на боці Румунії», — наголосив він.

Візит Шольца до Бухареста відбувся на наступний день після того, як німецький концерн Rheinmetall оголосив про створення ремонтного центру техніки для України на півночі Румунії.

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Німецький канцлер зазначив, що подібні технічні центри відкриються і в інших європейських країнах.