Південна Корея, США та Японія проводять спільні морські навчання

Посилення співпраці

У маневрах бере участь американський авіаносець USS Nimitz. Навчання розпочали у відповідь на провокаційні дії КНДР.

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Тренування проходять у міжнародних водах на південь від Корейського півострова. Вони триватимуть два дні, пише Yonhap.

Південна Корея залучила до навчань три есмінці, а також корабель бойової підтримки. З США прибули авіаносець USS Nimitz та два есмінці. Японія ж залучила один сучасний ескадровий міноносець.

Повідомляється, що протичовнові навчання спрямовані на посилення можливостей виявляти та долати підводні погрози КНДР. Також військові попрактикуються надавати домедичну допомогу та організовувати пошуково-рятувальні дії у випадку морської аварії.

Спільні маневри трьох країн мають підкреслити посилення співпраці США з азійськими союзниками у сфері безпеки, пише медіа.

Востаннє три країни проводили тристоронні протичовнові навчання у вересні минулого року.

Нагадаємо, 27 березня Північна Корея запустила балістичні ракети, а 24 березня провела перевірку нової системи підводного ядерного озброєння. Минулого тижня Пхеньян також заявив про випробовування підводного ударного дрона, здатного нести ядерну зброю.