Російський «воєнкор» Владлен Татарський загинув унаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі

вибух у кав'ярні

У здійсненні терористичного акту підозрюють дівчину, яка нібито принесла статуетку з вибухівкою на творчий вечір «журналіста».

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Про це повідомляють російські медіа.

Наразі відомо, що спецслужби продовжують пошуки пошуки Дар'ї Трепової. На даний момент правоохоронні органи затримали маму і сестру 26-річної підозрюваної, пишуть російські телеграм-канали.

У Міністерстві охорони здоров'я РФ заявили, що 32 людини постраждали, з яких 24 — госпіталізували до лікарні. Наразі десять осіб перебувають у важкому стані.

Інцидент трапився на Університетській набережній в кав’ярні, яка належить власнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину.

Смерть Татарського підтвердило російське Міністерство внутрішніх справ.

Справжнє ім'я загиблого — Максим Фомін. Він народився в 1982 році в Макіївці Донецької області. У 2011 потрапив до в'язниці за пограбування банку. У 2014 році Татарський пішов на фронт воювати на стороні російської армії. Пізніше він став воєнним кореспондентом.

Владлен Татарський закликав обстрілювати електростанції в Україні, щоб не працювали лікарні й померло більше українців.