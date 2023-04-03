РФ «дуже далека» від захоплення Бахмута – Череватий

заперечення заяв рф

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заперечив заяви Пригожина про те, що росіяни нібито повністю взяли місто.

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Напередодні власник ПВК «Вагнер» опублікував відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею росіяни піднесли прапор РФ у пам'ять про «воєнкора» Владлена Татарського. Євген Пригожин також заявив, що «з юридичної точки зору Бахмут захоплений Росією».

У коментарі Reuters Череватий повідомив, що росіяни «підняли прапор над якимось туалетом».

«Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли», – прокоментував відео речник.

Він додав, що навколо будівлі міської ради Бахмута йдуть бої, РФ «нічого не захопила в юридичному сенсі».

Керівник ОП Андрій Єрмак також заявив, що опубліковане відео – це фейк.

«Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема», – наголосив Єрмак.