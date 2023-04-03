Сервісний центр для техніки ЗСУ будують в Румунії

підтримка сил НАТО та України

За роботу взявся найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall. Обслуговувати будуть західну техніку.

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Роботи вже розпочали на околицях міста Сату-Маре. Про це повідомив представник Rheinmetall ntv.

За його словами, у Румунії будують «центр військового технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення». Він вкрай необхідний для підтримки в «оперативній готовності» самохідних гаубиць, танків «Леопард 2» та «Челенджер», бронетранспортерів, таких як «Мардер», броньованих транспортних машин «Фукс» та військових вантажівок.

Сервісний центр повинен запрацювати вже у квітні.

«Для нас у Rheinmetall є ключовою турботою про те, щоб надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку в цій критичній ситуації», — цитує видання керівника Rheinmetall Арміна Паппергера.

Сьогодні українські захисники використовують різні можливості для ремонту власної техніки. Взимку, наприклад, повідомляли, що військовослужбовці НАТО допомогали українським колегам ремонтувати західну техніку прямо на передовій, правда, в режимі онлайн. Для цього вони використовували безпечний канал зв’язку.