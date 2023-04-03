Україна обов'язково звільнить усі свої території — Зеленський у річницю деокупації Чернігівщини

Контрнаступ неминучий

Якщо росіяни не підуть з захоплених земель самі, ЗСУ просто знищать їх, сказав президент України.

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Таку заяву Володимир Зеленський зробив у селі Ягідне на Чернігівщині. Глава держави відвідав область у річницю звільнення. Говорячи про майбутній контрнаступ, він наголосив, що зараз росіяни ще мають час піти з окупованих ними територій.

«Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на полі бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість... РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо», — наголосив президент України.

Глава держави відвідав деокуповане село разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком і Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

У результаті військової агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, знищені будинок культури та фельдшерський пункт. Значно пошкоджена і будівля школи.

Зеленський разом з іноземними гостями відвідав школу, у підвалі якої з третього до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Це — переважна більшість мешканців села. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли росіяни.

Президент України у підвалі, де тримали мешканців Ягідного © ОП

Президент розповів, що бранці в темряві писали на стінах прізвища й дати смерті односельців, щоб не забути. А діти писали рядки гімну України.

«Це надзвичайно важливо, що ці люди вижили. Надзвичайно важливо, що наші війська деокуповують сьогодні щоденно такі населені пункти, де справжні герої», — додав Володимир Зеленський.