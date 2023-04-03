Україна отримала перший транш від МВФ — Пишний

ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Україна отримала перший транш від МВФ

Йдеться про 2 млрд спеціальних запозичень, що дорівнює $2,7 млрд.

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Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Він подякував партнерам за швидку допомогу та зазначив, що Україна активно працює для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ.

Рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодила 31 березня. Тоді виконавча рада МВФ схвалила нову програму фінансування для України на $15,6 млрд.

Ця програма підтримки спрямована для укріплення фінансової стабільності та економічного відновлення України. Кошти мають допомогти країні у післявоєнній реконструкції та на шляху до вступу в ЄС .

«Очікується, що затвердження EFF мобілізує широкомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України, щоб допомогти вирішити проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої активності та відновити стійкість боргу на перспективній основі», — зазначили в МВФ.