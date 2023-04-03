Українці стали лідерами серед іноземців, які придбали нерухомість в Польщі

нерухомість за кордоном

У період з першого січня по 14 листопада минулого року українці стали власниками 4 275 квартир. Загалом у країні було продано 9 900 осель іноземним громадянам.

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Про це пише видання Biznes Wprost.

У матеріалі пояснюють цю статистику двома причинами – статками окремих українців і бажанням інвестувати.

«Деякі з тих, хто тікає від війни, настільки заможні, що розраховувати на гостинність польських сімей не доводилося, і вони знімали або купували квартири в Польщі», – пояснюють в матеріалі.

А дехто, ймовірно, ставився до купівлі нерухомості за кордоном як до можливості інвестувати свій зникаючий капітал на безпечний ринок, припускає Biznes Wprost.

Друге місце в рейтингу займають німці, які за неповний рік купили 1 118 квартир. На третій сходинці опинилися білоруси, які підписали 889 угод про купівлю квартир.

На фоні війни бентежить четверте місце списку – власниками 276 квартир в минулому році стали росіяни, зазначають в матеріалі.

Редакція намагалася з’ясувати в Агентства внутрішньої безпеки, чи не є ці люди агентами РФ, які намагаються захистити своє майно від можливих санкцій таким чином. Проте в установі зіслались на законодавчі обмеження, за якими Агентство не має права надавати таку інформацію.

У Польщі досі відчувається дефіцит житла. Незважаючи на складну ситуацію в кредитному секторі, нові житлові комплекси розпродаються одразу ж, як тільки з'являються на ринку, додають в Biznes Wprost.