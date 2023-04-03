Уряд Нідерландів виділяє 274 млн євро на екстрену допомогу Україні

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Цей пакет допомоги є першою частиною з 2,5 млрд євро, які Амстердам зарезервував для річної підтримки України у грудні 2022 року.

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Про це з покликанням на заяву міністра зовнішньої торгівлі Ліше Шрайнемахер повідомляє De Telegraaf.

З цих коштів 100 млн підуть на відновлення лікарень, будинків та інших об’єктів інфраструктури, включно з енергопостачанням.

75 млн буде закладено у фонд НАТО для України. 20 млн — на гуманітарну допомогу, по 10 — на охорону психічного здоров’я та розмінування сільськогосподарських угідь.

40 млн уряд Нідерландів виділяє на підтримку сільського господарства України. Ці кошти підуть на закупівлю насіння та обладнання для аграріїв.

14 млн закладені на боротьбу за переслідування воєнних злочинів. Ще 5 млн — на захист та збереження культурної ідентичності України.

У листопаді 2022 року, Нідерланди надали Україні новий пакет військової допомоги на 120 млн євро. Більше третини цієї суми були призначені для дев'яноста танків Т-72, які закупили для України у Чехії. В жовтні Нідерланди відправляли Україні зенітні ракети вартістю 15 мільйонів євро.