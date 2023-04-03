зустріч глав мзс

У Брюсселі збереться Комісія Україна – НАТО

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселі
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі © NATO
Автор тексту: Олександра Стара

Вперше за шість років на засіданні міністрів закордонних справ буде представлена Україна.  

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Як повідомляє пресслужба МЗС, 3-4 квітня дипломати будуть обговорювати не тільки підготовку до липневого Вільнюського саміту НАТО. На порядку денному – питання обороноздатності країни, постачання та виробництво озброєння, санкційний тиск на РФ та створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії. 

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба планує двосторонні зустрічі не тільки з колегами-міністрами, а й з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. 

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