У Брюсселі збереться Комісія Україна – НАТО

зустріч глав мзс

Вперше за шість років на засіданні міністрів закордонних справ буде представлена Україна.

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Як повідомляє пресслужба МЗС, 3-4 квітня дипломати будуть обговорювати не тільки підготовку до липневого Вільнюського саміту НАТО. На порядку денному – питання обороноздатності країни, постачання та виробництво озброєння, санкційний тиск на РФ та створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба планує двосторонні зустрічі не тільки з колегами-міністрами, а й з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.