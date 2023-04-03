У Франції готують законопроєкт щодо дозволу евтаназії

ДЕЛІКАТНЕ ПИТАННЯ

Париж – Він спиратиметься на результати дослідження групи із 184 випадково обраних громадян Франції, які працювали на цим питанням з грудня. На цих вихідних група завершила роботу. 76 % висловилися за дозвіл евтаназії.

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За словами президента Макрона, Франція повинна покращити доступність паліативної допомоги. Про це він заявив сьогодні, 3 квітня, передає Reuters.

Законопроєкт про те, чи варто дозволяти певну допомогу при смерті, розроблять до кінця літа.

Національна рада лікарів Франції l'Ordre des medecins заявила, що виступає проти залучення лікарів до допомоги людям у самогубстві.

У Європі евтаназію офіційно дозволено в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Німеччині, Португалії та Іспанії. Добровільне припинення життя легалізовано в Канаді, Колумбії, частині Австралії та деяких штатах США.