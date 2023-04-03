Федоров візьме участь у зустрічі міністрів цифровізації G7 в Японії

Кібербезпека

Глави відомств зберуться у місті Такасакі 29-30 квітня.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділиться методами боротьби з російськими кібератаками, а також дізнається про японський досвід. Також посадовці обговорять, як посилити цифрову безпеку в умовах російської агресії проти України та зростаючого тиску Китаю. Про це пише Kyodo News.

Зустріч міністрів цифровізації відбудеться межах підготовки до травневого саміту країн G7, який розпочнеться в Хіросімі 19 травня.

На зустрічах також обговорять війну Росії проти України, проблеми енергетики та постачання продовольства і глобальну економіку.

Загалом перед травневим самітом G7 заплановано дев'ять міністерських зустрічей. Всього ж цьогоріч їх мають провести 15, що є найбільшою кількістю за час головування Японії у «Великій сімці».

У березні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди взяти участь у травневому саміті G7. Він візьме участь у заході онлайн.