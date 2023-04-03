ДЕРЖАВА В СМАРТФОНІ

Цифровий безвіз: українці зможуть підписувати європейські документи Дія.Підписом — Федоров

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Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров
Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров © AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Він буде відповідати регламенту eIDAS Європейського Союзу. 

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров. 

Країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись у його достовірності. 

Аби доєднатися до бета-тесту необхідно оновити «Дію» до останньої версії.  

Підписувати документи Дія.Підписом-EU можна на двох платформах: ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу Вчасно. 

«Взаємне визнання електронних підписів з ЄС — дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на правильному шляху», — підкреслив Федоров. 

Нагадаємо, 18 січня керівниця USAID Саманта Пауер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що США сприятимуть адаптації українського застосунку «Дія» в інших країнах. На проєкт вже виділили $650 000, повідомляє Axios.

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