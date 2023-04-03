Цифровий безвіз: українці зможуть підписувати європейські документи Дія.Підписом — Федоров

ДЕРЖАВА В СМАРТФОНІ

Він буде відповідати регламенту eIDAS Європейського Союзу.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

Країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись у його достовірності.

Аби доєднатися до бета-тесту необхідно оновити «Дію» до останньої версії.

Підписувати документи Дія.Підписом-EU можна на двох платформах: ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу Вчасно.

«Взаємне визнання електронних підписів з ЄС — дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на правильному шляху», — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 18 січня керівниця USAID Саманта Пауер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що США сприятимуть адаптації українського застосунку «Дія» в інших країнах. На проєкт вже виділили $650 000, повідомляє Axios.