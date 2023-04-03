У Бухаресті Шольц зустрівся з президентом Румунії

партнерство країн

Сьогодні федеральний канцлер Олаф Шольц та румунський президент Клаус Йоганніс обговорять питання європейської, безпекової та енергетичної політики. Опісля німецький чиновник проведе перемови з лідеркою Молдови Маєю Санду. На порядку денному – підтримка Кишинева.

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Про це повідомляє пресслужба Федерального уряду Німеччини.

Також на канцлера чекає і зустріч з румунським прем'єр-міністр Ніколає Чуке. Глава уряду Румунії зустріне Шольца з військовими почестями.

Окрім переговорів з владою країн, канцлер Німеччини «обміняється думками» з представниками німецької меншини в Румунії, йдеться в заяві відомства.

Як пише видання Focus, дотепер Румунія не була на вершині зовнішньополітичного порядку денного Берліна – тепер вона може стати ключовим партнером.

У матеріалі пояснюють, що на порядок денний Олафа Шольца у 2023 році вплинуло рішення Ангели Меркель 15-річної давності. У 2008 році на посаді глави німецького уряду Меркель вже була в румунській столиці на саміті НАТО, який заблокував швидке зближення України і Грузії з Північноатлантичним альянсом. Саме німецький канцлер була одним із західних лідерів, які вважали розумнішим не дратувати Москву розширенням НАТО на схід.

Тепер російська війна, розв'язана Росією на східному фланзі ЄС і НАТО, змінює як пріоритети, так і архітектуру європейських і трансатлантичних відносин, пише Focus.

У матеріалі додають, що Німеччина є найважливішим торговим партнером Румунії та найбільшим прямим іноземним інвестором. Окрім бізнес-партнерства, вагомим зараз є питання військової та енергетичної безпеки.

«Уряд Німеччини в Берліні розглядає можливість значного збільшення витрат на підтримку України. Такі партнери, як Румунія, могли б стати більш привабливими в цьому процесі», – підкреслює видання.

Відомо, що наразі вже відбулося кілька переговорів між німецькою військовою промисловістю та керівниками Бухареста з оборонного та економічного секторів. На початку 2023 року стало відомо, що німецький завод боєприпасів хоче модернізувати виробничий комплекс у Румунії для виробництва снарядів для України.