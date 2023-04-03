Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС

Світлі перспективи

Єврокомісія думає рекомендувати розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою

Оновлену інформацію щодо статусу членства планують представити у травні.

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В Європейській комісії думають над тим, щоб рекомендувати країнам ЄС розпочати переговори з Україною і Молдовою про вступ, а Грузії надати статус кандидата. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Цей термін анонсували раніше і в українському уряді. Офіційний звіт про розширення Єврокомісія має надати у жовтні.

«Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії», — зазначив Рікард Йозвяк.

В уряді України раніше зазначали, що працюють з кожною державою ЄС, аби розпочати переговори про вступ.

Перемови зосередять на прийнятті та імплементації законодавства ЄС. Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства. Це передбачає наявність стабільних інституцій, що забезпечують демократію та верховенство права, та ринкової економіки, що буде конкурентоздатною на ринку ЄС, а також здатність взяти на себе зобов'язання дотримуватись цілей політичного, економічного та монетарного союзу.

Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні минулого року.