Світлі перспективи

Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС

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Єврокомісія думає рекомендувати розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою
Єврокомісія думає рекомендувати розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою AP - Jean-Francois Badias
Автор тексту: Оксана Вітер
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Оновлену інформацію щодо статусу членства планують представити у травні. 

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В Європейській комісії думають над тим, щоб рекомендувати країнам ЄС  розпочати переговори з Україною і Молдовою про вступ, а Грузії надати статус кандидата. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. 

Цей термін анонсували раніше і в українському уряді. Офіційний звіт про розширення Єврокомісія має надати у жовтні.

«Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії», — зазначив Рікард Йозвяк.

В уряді України раніше зазначали, що працюють з кожною державою ЄС, аби розпочати переговори про вступ.

Перемови зосередять на прийнятті та імплементації законодавства ЄС. Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства. Це передбачає наявність стабільних інституцій, що забезпечують демократію та верховенство права, та ринкової економіки, що буде конкурентоздатною на ринку ЄС, а також здатність взяти на себе зобов'язання дотримуватись цілей політичного, економічного та монетарного союзу.

Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні минулого року. 

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