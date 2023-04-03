ШЛЯХ ДО НАТО

4 квітня Фінляндія офіційно увійде до складу НАТО

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Прапори НАТО та країн-учасниць Альянсу
Прапори НАТО та країн-учасниць Альянсу © AP - Olivier Matthys
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Над штаб-квартирою НАТО у Брюсселі урочисто піднімуть фінський прапор.  

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Участь в офіційній церемонії приєднання до блоку візьме президент країни Саулі  Нііністьо. Разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вони проведуть спільну пресконфренцію.  

Про це повідомляють в Офісі фінського президента. 

Перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО очільник МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто передасть на зберігання уряду США в Брюсселі документ про приєднання до Північноатлантичного альянсу. 

Минулого тижня, останні дві країни блоку — Угорщина та Туреччина  — ратифікували заявку Гельсінкі на вступ до НАТО. Це зайняло майже десять місяців. 

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