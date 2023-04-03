4 квітня Фінляндія офіційно увійде до складу НАТО

ШЛЯХ ДО НАТО

Над штаб-квартирою НАТО у Брюсселі урочисто піднімуть фінський прапор.

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Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N — Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023

Участь в офіційній церемонії приєднання до блоку візьме президент країни Саулі Нііністьо. Разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вони проведуть спільну пресконфренцію.

Про це повідомляють в Офісі фінського президента.

Перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО очільник МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто передасть на зберігання уряду США в Брюсселі документ про приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Минулого тижня, останні дві країни блоку — Угорщина та Туреччина — ратифікували заявку Гельсінкі на вступ до НАТО. Це зайняло майже десять місяців.