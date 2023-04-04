Боррель відвідає Китай наступного тижня

майбутній візит

Дії Пекіна повинні бути спрямовані на захист міжнародного права та порядку, так як Китай є постійним членом Радбезу ООН, заявив журналістам у Брюсселі глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

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За його словами, Пекін має моральні зобов’язання і тому не може стояти на боці російського агресора.

«Наша позиція Китаю зрозуміла: його позиція щодо звірств та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном», – підкреслив Боррель.

Він зазначив, що зараз «багато європейців відвідують Китай». До прикладу, тиждень тому з візитом у Пекіні був прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а вже цього тижня президент Франції Еммануель Макрон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відправились до «Піднебесної».

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