Вже офіційно: Пентагон передасть Україні додаткові боєприпаси для «Хаймарсів» та ЗРК «Патріот»

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Вашингтон – Вони увійдуть у новий пакет військової допомоги Україні, оголошений сьогодні Міністерством оборони США.

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У рамках короткострокової допомоги, Штати передадуть Україні також артилерійські та мінометні снаряди, танкові боєприпаси, 400 гранатометів, 200 тисяч боєприпасів, 11 тактичних автомобілів, 10 вантажівок та 10 причепів. Також буде надане діагностичне обладнання, запчастини та іншу польову техніку. Вартість цього пакету складає $500 млн. Озброєння нададуть зі складів американського Міноборони.

«Також ми оголошуємо про значний пакет можливостей протиповітряної оборони, а також артилерійські та танкові боєприпаси, мінометні системи, ракети та протитанкові системи, використовуючи 2,1 мільярда доларів США з коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)», — йдеться у заяві.

Пакет довгострокової допомоги містить 10 мобільних ракетних систем C-UAS з лазерним наведенням, 3 радари повітряного спостереження, Джавеліни, 7 тактичних автомобілів, 10 причепів, 9 БпЛА, артилерійські снаряди, зенітні та вискоточні авіаційні боєприпаси та інше.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — зазначають у відомстві.