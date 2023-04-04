Власник Louis Vuitton став найбагатшою людиною світу за версією Forbes

Рейтинг найбагатших

Ілон Маск посів другу позицію. В цілому мільярдери цього року збіднішали, констатували у медіа.

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Майже половина мільярдерів з рейтингу мають менші статки, ніж рік тому, пише Forbes. Наразі капітали найбагатших людей зменшились на 500 мільярдів доларів. Це сталося через падіння акцій, зростання відсоткових ставок по кредитах та зменшення чисельності компаній-єдинорогів, йдеться у публікації.

Лідером рейтингу вперше став громадянин Франції — це власник 75 модних та косметичних брендів, у тому числі Louis Vuitton та Sephora, Бернар Арно. Його статки сягнули 211 мільярдів доларів. Ілон Маск став другим: це сталося після падіння акцій Tesla через придбання соцмережі Twitter. Нині його статки — 180 мільярдів доларів.

Третю позицію займає власник Amazon Джефф Безос зі 114 мільярдами. Також у першій десятці — власники корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс та Стів Балмер, американський медіамагнат Майкл Блумберг та власник мексиканського телекомунікаційного бізнесу Карлос Слім.

Найбільше мільярдерів, як і раніше, у США: понад 700 загалом у списку та сім у першій десятці. Китай залишається другим із 562 мільярдерами із загальною сумою статків 2 трильйони доларів, за ним слідує Індія зі 169 мільярдерами із 675-ма мільярдами доларів.