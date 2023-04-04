Військові США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії
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Знищений Халід Аїд Ахмад аль-Джабурі планував теракти в Європі.
Сполучені Штати провели військову операцію, в результаті якої вчора знищили високопоставленого лідера «Ісламської держави», заявило Центральне командування США.
Ліквідований Халід Аїд Ахмад аль-Джабурі відповідав за планування нападів організації в Європі, йдеться в заяві.
Внаслідок операції цивільні не постраждали, заявили військові США. У заяві додали, що «Ісламська держава» продовжує становити загрозу в регіоні і за його межами.
«Попри те, що угруповання стало слабшим, воно залишається здатним проводити операції в регіоні і прагне завдавати ударів за межами Близького Сходу», — йдеться в заяві військових США.
Смерть аль-Джабурі «тимчасово підірве здатність угруповання планувати зовнішні атаки», пишуть у Цетральному командуванні.
«Ісламська держава» контролювала значні території Іраку та Сирії на піку могутності у 2014 році. Угруповання налічує від 5 до 7 тисяч членів і прихильників на території Сирії та Іраку, приблизно половина яких є бойовиками, йдеться у звіті ООН.
Згідно з доповіддю, загроза «Ісламської держави» для міжнародного миру і безпеки була високою у другій половині минулого року і посилилася в зонах конфліктів, де вона присутня, та навколо них.
Наприкінці 2022 року угруповання призначило новим лідером раніше невідомого Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Курайші. Це відбулось після того, як попереднього очільника організації вбили на півдні Сирії.