В Україні відкриють центр з гуманітарного розмінування

передовий досвід

Сапери ДСНС України керують машиною для розмінування на околицях Харкова, Україна, 27 жовтня 2022 р.

Фахівці з передовим досвідом із різних країнах зможуть навчати близько 500 українських спеціалістів на рік.

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Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

До створення такого центру залучена американська компанія Tetra Tech, яка має вагомий досвід реалізації проєктів із розмінування в світі та допомагає Києву нарощувати можливості в цьому напрямку.

Завдяки центру українські спеціалісти проходитимуть підготовку від початкового до максимально можливого рівня EOD-3+. У проєкті візьмуть участь фахівці Міноборони, інших органів центральної виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, які зараз працюють в Україні.

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