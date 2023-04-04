В Україні відкриють центр з гуманітарного розмінування
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Фахівці з передовим досвідом із різних країнах зможуть навчати близько 500 українських спеціалістів на рік.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
До створення такого центру залучена американська компанія Tetra Tech, яка має вагомий досвід реалізації проєктів із розмінування в світі та допомагає Києву нарощувати можливості в цьому напрямку.
Завдяки центру українські спеціалісти проходитимуть підготовку від початкового до максимально можливого рівня EOD-3+. У проєкті візьмуть участь фахівці Міноборони, інших органів центральної виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, які зараз працюють в Україні.
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