Гендиректор МАГАТЕ вирушить до Росії, щоб обговорити безпеку ЗАЕС

ядерна безпека

Поїздка до Калінінграду запланована на завтра. Вона відбудеться в рамках консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції в Україні.

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Про це пише СNN з покликанням на представника Міжнародного агентства з атомної енергії.

Як раніше заявляв Рафаель Гроссі, ситуація на атомній станції не покращилася. Під час візиту на об’єкт минулого тижня, гендиректор агентства відзначив посилення військової активності в цьому районі.

Гроссі додав, що він намагається сформулювати «реалістичні, життєздатні пропозиції», які були б прийнятними для обох сторін.

Напередодні італійське телебачення Rai повідомляло, що найближчими днями гендиректор МАГАТЕ планує вирушити до Москви. Про це журналістам стало відомо за підсумками телефонної розмови Гроссі та міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Наприкінці березня гендиректор МАГАТЕ відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Це був вже другий візит керівника Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі на ЗАЕС, відтоді як станцію окупувала Росія.