Генсек НАТО закликає союзників щороку виділяти Києву 500 мільйонів євро — Bloomberg

підтримка союзників

Ці кошти підуть у фонд Комплексного пакета допомоги Україні (CAP), завдяки якому Київ отримує пальне, захисне спорядження і системи боротьби з безпілотниками.

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Про це пише видання Bloomberg.

Окрім короткострокових цілей, цей пакет включає і довгострокову підтримку – зокрема, допомога з модернізацією української армії та досягнення стандартів оперативної сумісності Альянсу. Йдеться про постачання Україні нелетальної зброї, однак, як зазначає видання, перехід на стандарти НАТО автоматично відкриє українській армії шлях до сучасного озброєння, так як, в свою чергу, союзникам бракує обладнання радянських часів.

За словами Єнса Столтенберга, вже сьогодні в Брюсселі глави МЗС країн НАТО розпочнуть роботу над багаторічним планом підтримки Києва та довгостроковим партнерством.

«(Це допоможе — ред.) наблизитися до НАТО шляхом впровадження реформ, продовження модернізації їхніх інституцій оборони та безпеки, включаючи боротьбу з корупцією, і шляхом переходу від радянського обладнання, стандартів, доктрин до стандартів і доктрин НАТО», — підкреслив генсек Альянсу.

Комплексний пакет допомоги Україні (CAP) створений після саміту НАТО у Варшаві у 2016 році.

Загалом, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну Північноатлантичний Альянс та його члени надали Україні понад 150 мільярдів євро допомоги.