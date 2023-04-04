ДБР викрило заступника голови ФПУ на спробі дати 150 тисяч доларів хабаря

корупційна спроба

Заступник голови Федерації профспілок України намагався змінити запобіжний захід, який він отримав у справі незаконного відчуження майна на понад 138 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Запобіжний захід він отримав по справі чотирирічної давності. У 2019 році разом з іншими посадовцями чиновник ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у столиці. Лікарню, яка взагалі не підлягала відчуженню, продали ще й за значно нижчою вартістю.

У грудні минулого року заступник голови ФПУ отримав повідомлення про підозру. Тоді суд обрав йому запобіжний захід – взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника Голови Федерації профспілок України строком на 2 місяці.

Це рішення було неодноразово пролонговано, зазначають у ДБР.