Держслужбовцям Австралії заборонять TikTok на службових пристроях

Кібербезпека

Такий крок рекомендували уряду розвідка та служба безпеки.

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Про заборону повідомив генпрокурор Австралії Марк Дрейфус.

«Отримавши рекомендації від розвідувальних органів і служб безпеки, сьогодні я уповноважив секретаря Генеральної прокуратури видати обов'язкове розпорядження в рамках політики захисту безпеки щодо заборони застосунку TikTok на пристроях, виданих міністерствами та відомствами Співдружності», — цитує його Reuters.

Генпрокурор зауважив, що TikTok буде заборонено на урядових телефонах і пристроях «якомога швидше».

«Винятки робитимуть лише в кожному конкретному випадку і за наявності відповідних заходів щодо зниження рівня небезпеки», — уточнив Дрейфус.

TikTok вже заборонили на гаджетах урядовців у США, Канаді, Великій Британії та Новій Зеландії. На думку влади цих країн, Китай може використовувати застосунок для збирання даних користувачів.

Водночас генеральний менеджер TikTok Australia і New Zealand Лі Гантер заявив, що таке рішення «продиктоване політикою, а не фактами».

«Ми також розчаровані тим, що TikTok і мільйони австралійців, які ним користуються, дізналися про це рішення із засобів масової інформації, незважаючи на наші неодноразові пропозиції конструктивно взаємодіяти з урядом з приводу цієї політики», — йдеться в заяві Гантера.